Беременная жена Ильи Авербуха поздравила поклонников с Пасхой

Москва, 2 мая. Актриса Елизавета Арзамасова похвасталась столом, полным праздничных вкусностей, и поздравила поклонников с Пасхой.

Праздничный снимок звезда сериала «Папины дочки» опубликовала на своей странице в Instagram. Артистка рассказала, что угощения ей прислала мама. Беременная Арзамасова в своей публикации поздравила поклонников с Пасхой и пожелала всем любви и душевной гармонии.

«Мамочка с утра прислала!! Нежность… С праздником Пасхи всех православных! Любви, здоровья, душевной гармонии, мира и благополучия! Христос Воскрес!» — отметила супруга фигуриста Ильи Авербуха.

Подписчики поблагодарили артистку за приятные слова и осыпали звездный аккаунт ответными поздравлениями и пожеланиями счастья и здоровья еще не родившемуся ребенку знаменитой пары.

«Мира, благополучия, счастья и только всего хорошего вам и вашему малышу, Лиза! Какая прекрасная посылка от вашей мамы! Очень аппетитно! Христос Воскрес»; «Как же это трогательно. Чудо. Мамины подарки самые дорогие в мире и самые желанные. Они всегда в сердце. С праздником Светлой Пасхи. Здоровья вашему первенцу, который скоро родится на свет»; «Как замечательно и красиво... Ужасно трогательно. Воистину воскрес! С праздником вас!» — отметили пользователи соцсети.

Всего пару дней назад Арзамасова рассказала своим поклонникам о беременности. Звезда решила сделать шаг на опережение, чтобы не позволять фанатам гадать и задаваться вопросами. Авербух и его молодая жена пока не разглашали пол ребенка и возможную дату рождения.