Опытные туристы поделились советами по питанию в походах

Москва, 2 мая. Для серьезного путешествия нужна сбалансированная, легкая и питательная еда, которую можно долго хранить.
С приходом тепла, в России стартовал туристический сезон. Тысячи людей, засидевшись в каменных джунглях, наконец решили оставить свои квартиры, надевают походные рюкзаки и отправляются на поклон к матушке-природе. Каждый сходит с ума по своему, но одним их самых важных составляющих любого похода является правильное питание. Подробнее — в материале «Российской газеты».
Очевидно, что консервы, фастфуд и мясо в маринаде подойдут разве что для воскресного пикника, а вот для более серьезного путешествия нужна и особая еда — легкая, питательная и та, которую можно долго хранить.
Бывалые походники настаивают на крупах, тушенке и макаронах, а вот туристы новой школы, идущие в ногу с прогрессом предпочитают сублимированную пищу, легкую в рюкзаке и приготовлении.
Стоит отметить, что поход, это в первую очередь многодневный и физический труд и чтобы организму с ним справиться, необходим правильный расчет калорий. Взрослому мужчине в условиях города вполне хватит 2300 калорий в день, женщине — 1800. А вот для неспешной прогулки по лесу понадобится на тысячу калорий больше, на поход в горы и вовсе необходимо рассчитать рацион, исходя из 4000 калорий в день, а зимой все 5000.
Помимо завтрака, обеда и ужина, туристу нужны снеки, которыми он будет питаться на ходу. В основном это сладости, дарящие телу быстрые углеводы. Идеально подходят шоколад, курага, леденцы и халва.
Специалист по зимнему туризму Сергей Орлов рассказал, что иногда у туриста заканчиваются силы во время перехода.
«Плохо позавтракал, переутомился, начал заболевать — и все: сперва кончаются физические силы, потом воля, человек садится и тормозит всю группу. Не раз видел, как в таких случаях помогает кусок шоколада или карамелька, съешь ее — и организм тотчас получает импульс, появляются силы дотянуть до привала», — пояснил эксперт.
Не так давно липецкий пищекомбинат начал выпуск инновационного сухпайка для ВДВ и спецназа. Рацион стал более компактным и легким, но калории при этом он не потерял. Теперь в меню есть блюда из птицы, орехи и фруктовая палочка меньшего веса, нежели ранее.
Ранее сообщалось о начале новой эпохи патриотического туризма.