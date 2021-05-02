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Опытные туристы поделились советами по питанию в походах

  /   Обновлено: 02 мая 2021 18:13
Общество
Опытные туристы поделились советами по питанию в походах
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 2 мая. Для серьезного путешествия нужна сбалансированная, легкая и питательная еда, которую можно долго хранить.

С приходом тепла, в России стартовал туристический сезон. Тысячи людей, засидевшись в каменных джунглях, наконец решили оставить свои квартиры, надевают походные рюкзаки и отправляются на поклон к матушке-природе. Каждый сходит с ума по своему, но одним их самых важных составляющих любого похода является правильное питание. Подробнее — в материале «Российской газеты».

Очевидно, что консервы, фастфуд и мясо в маринаде подойдут разве что для воскресного пикника, а вот для более серьезного путешествия нужна и особая еда — легкая, питательная и та, которую можно долго хранить.

Бывалые походники настаивают на крупах, тушенке и макаронах, а вот туристы новой школы, идущие в ногу с прогрессом предпочитают сублимированную пищу, легкую в рюкзаке и приготовлении.

Стоит отметить, что поход, это в первую очередь многодневный и физический труд и чтобы организму с ним справиться, необходим правильный расчет калорий. Взрослому мужчине в условиях города вполне хватит 2300 калорий в день, женщине — 1800. А вот для неспешной прогулки по лесу понадобится на тысячу калорий больше, на поход в горы и вовсе необходимо рассчитать рацион, исходя из 4000 калорий в день, а зимой все 5000.

Помимо завтрака, обеда и ужина, туристу нужны снеки, которыми он будет питаться на ходу. В основном это сладости, дарящие телу быстрые углеводы. Идеально подходят шоколад, курага, леденцы и халва.

Специалист по зимнему туризму Сергей Орлов рассказал, что иногда у туриста заканчиваются силы во время перехода.

«Плохо позавтракал, переутомился, начал заболевать — и все: сперва кончаются физические силы, потом воля, человек садится и тормозит всю группу. Не раз видел, как в таких случаях помогает кусок шоколада или карамелька, съешь ее — и организм тотчас получает импульс, появляются силы дотянуть до привала», — пояснил эксперт.

Не так давно липецкий пищекомбинат начал выпуск инновационного сухпайка для ВДВ и спецназа. Рацион стал более компактным и легким, но калории при этом он не потерял. Теперь в меню есть блюда из птицы, орехи и фруктовая палочка меньшего веса, нежели ранее.

Ранее сообщалось о начале новой эпохи патриотического туризма.

питание туризм советы
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