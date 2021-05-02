Опытные туристы поделились советами по питанию в походах

Москва, 2 мая. Для серьезного путешествия нужна сбалансированная, легкая и питательная еда, которую можно долго хранить.

С приходом тепла, в России стартовал туристический сезон. Тысячи людей, засидевшись в каменных джунглях, наконец решили оставить свои квартиры, надевают походные рюкзаки и отправляются на поклон к матушке-природе. Каждый сходит с ума по своему, но одним их самых важных составляющих любого похода является правильное питание. Подробнее — в материале «Российской газеты».

Очевидно, что консервы, фастфуд и мясо в маринаде подойдут разве что для воскресного пикника, а вот для более серьезного путешествия нужна и особая еда — легкая, питательная и та, которую можно долго хранить.

Бывалые походники настаивают на крупах, тушенке и макаронах, а вот туристы новой школы, идущие в ногу с прогрессом предпочитают сублимированную пищу, легкую в рюкзаке и приготовлении.