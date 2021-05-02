Миланский «Интер» в очередной раз выиграл чемпионат Италии

Милан, 2 мая. Футбольный клуб «Интер» досрочно выиграл чемпионат Италии сезона 2020/2021. Для миланской команды победа в чемпионате стала 19-й за всю историю клуба.

Победа «Интеру» была присуждена досрочно, после игры 34-го тура между «Сассуоло» и «Аталантой», который завершился ничьей. Бергамский футбольный клуб набрал 69 очков и за четыре игры до конца чемпионата потерял все шансы на победу. Лидеры рейтинга вырвались на 13 баллов.

Для главного тренера «Интера» Антони Конте победа стала четвертой в карьере, до этого он трижды приводил к победе «Ювентус». Команда миланцев прервала девятилетнюю серию чемпионства туринского ФК.

В рамках 28-го тура РПЛ петербургский «Зенит» может досрочно стать победителем лиги после матча с «Локомотивом». Игра пройдет на «Газпром Арене» 2 мая.