Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 мая 18:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:42
Экономика
Перечислены риски заключения бессрочного соглашения ОПЕК+
18:36
Армия
Жапаров заявил об угрозе целостности Киргизии из-за конфликта на границе с Таджикистаном
18:35
Происшествия
Три человека попали в больницу после стрельбы в Краснодарском крае
18:34
Армия
Патриарх Кирилл поздравил российских космонавтов на МКС с Пасхой
18:34
Происшествия
Следствие просит арестовать еще одного участника ДТП с погибшими детьми на Ставрополье
18:33
Украина
Мужчину с коммунистической символикой задержали в Одессе
18:33
Экономика
Россиянам дали советы по выплате ипотеки в случае потери работы
18:33
Шоу-бизнес
Шоу «Маска» могут продлить на третий сезон
18:33
Шоу-бизнес
Волочкова поздравила подписчиков с Пасхой снимком в бикини
18:31
Общество
Пополнение в семействе ящериц: огненных сцинков в тульском экзотариуме стало больше
18:30
Армия
Военные ЗВО РФ вышли на субботники в честь Дня Весны и Труда в нескольких областях
18:30
Шоу-бизнес
Экс-участница «ВИА Гры» назвала слова Поляковой о приставаниях Меладзе шуткой
18:28
Общество
Сбор данных о россиянах соратниками блогера Навального чреват серьезными последствиями
18:27
Армия
Военнослужащие ВС России отреставрировали мемориальный комплекс героев ВОВ в Приднестровье
18:27
Происшествия
В Самаре мужчина избил в лифте подростка
18:26
Армия
Польский генерал сравнил учения на «российском фронте» с «самоликвидацией»
18:25
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Ира Пингвинова показала лицо пятимесячной дочери
18:25
Спорт
Фанаты «Манчестер Юнайтед» прорвались на поле «Олд Траффорд» перед матчем с «Ливерпулем»
18:23
Политика
Пушков выразил недовольство реакцией ПАСЕ на трагедию 2014 года в Одессе
18:21
Общество
Власти Москвы усилили контроль за соблюдением санитарных правил в транспорте
Все новости

Миланский «Интер» в очередной раз выиграл чемпионат Италии

  /   Обновлено: 02 мая 2021 18:24
Спорт
Миланский «Интер» в очередной раз выиграл чемпионат Италии
Global Look Press  /  Elmar Kremser/SVEN SIMON

Милан, 2 мая. Футбольный клуб «Интер» досрочно выиграл чемпионат Италии сезона 2020/2021. Для миланской команды победа в чемпионате стала 19-й за всю историю клуба.

Победа «Интеру» была присуждена досрочно, после игры 34-го тура между «Сассуоло» и «Аталантой», который завершился ничьей. Бергамский футбольный клуб набрал 69 очков и за четыре игры до конца чемпионата потерял все шансы на победу. Лидеры рейтинга вырвались на 13 баллов.

Для главного тренера «Интера» Антони Конте победа стала четвертой в карьере, до этого он трижды приводил к победе «Ювентус». Команда миланцев прервала девятилетнюю серию чемпионства туринского ФК.

В рамках 28-го тура РПЛ петербургский «Зенит» может досрочно стать победителем лиги после матча с «Локомотивом». Игра пройдет на «Газпром Арене» 2 мая.

футбол интер ювентус
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 140096 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Общество 46875 30 апреля 2021
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 31356 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Политика 30914 30 апреля 2021
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Пасха 2021: история и традиции, как празднуют, что нельзя делать, поздравления
Общество 23980 1 мая 2021
Пасха 2021: история и традиции, как празднуют, что нельзя делать, поздравления
Все новости / Спорт / Миланский «Интер» в очередной раз выиграл чемпионат Италии
Рейтинг@Mail.ru