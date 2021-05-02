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Очередное подорожание автомобилей Lada произошло в России с 1 мая

  /   Обновлено: 02 мая 2021 18:08
Экономика
Очередное подорожание автомобилей Lada произошло в России с 1 мая
lada.ru  /  Пресс-служба АвтоВАЗа

Москва, 2 мая. Концерн «АвтоВАЗ» в очередной раз поднял цены на автомобили своего производства. Это уже третье подорожание продукции с начала 2021 года.

Стоимость седана Lada Granta с двигателем на 1,6 литра и 87 лошадиных сил в апреле равнялась 495,9 тысячи рублей, а в мае ценник на него составит 519,9 тысячи. Увеличение стоимости составило около 5%, отмечает Autonews.ru.

Цена за Lada Vesta в классической комплектации (мотор на 1,6 литра, отдача 106 лошадиных сил) ранее была на уровне 713,9 тысячи рублей, а сейчас показатель вырос сразу на 30 тысяч рублей — до 743,3 тысячи.

Модель XRAY в комплектации Standart (1,6 литра, 106 лошадиных сил) подскочила в цене до 706,7 тысячи рублей. Удорожание составило порядка 4%. За Niva Travel с двигателем на 1,7 литра и мощностью 80 лошадиных сил прежде просили 762 900 рублей, а теперь — 779 900 рублей. Трехдверная Niva Legend с аналогичным двигателем на 83 лошадиных силы в комплектации Classic теперь обойдется покупателям в 619,9 тысячи рублей, тогда как в апреле предлагалась за 607,9 тысячи.

На заводе «АвтоВАЗ» дизайнеры пересмотрели внешний вид нового поколения «Нивы», которое получит название Niva Vision.

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