Экс-директора департамента архитектуры Сочи арестовали за взятку

Сочи, 2 мая. Бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи арестовали по подозрению во взяточничестве. Под стражу заключили и его подельника.

По версии следствия, в 2020 году местный предприниматель пришел к 50-летнему знакомому чиновника и заявил о намерении построить апартаментный комплекс в Адлерском районе. Бизнесмену предложили ускорить процесс оформления земли за 75 млн рублей. В случае отказа ему пригрозили создать невозможные для работы условия.

Оказавшийся в затруднительном положении мужчина согласился и передал часть взятки в размере около 4 млн рублей и обратился в правоохранительные органы. Во время передачи еще 20 млн рублей чиновника и его посредника задержали стражи порядка, сообщал ФАН. По данному факту возбуждены уголовные дела о получении взятки в особо крупном размере и посредничестве.