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Пополнение в семействе ящериц: огненных сцинков в тульском экзотариуме стало больше

Общество
Пополнение в семействе ящериц: огненных сцинков в тульском экзотариуме стало больше
Фото предоставлено пресс-службой тульского областного экзотариума  / 

Тула, 2 мая. Огненные сцинки прекрасно приручаются. Они милые и приятные на ощупь. Имеют яркий окрас: красный с переливами в золотой. В отличие от своих собратьев. Сцинков невероятное множество, но все они довольно невзрачных оттенков.

«Огненный сцинк — обитатель Африки. Долгое время считалось, что он один-единственный. А в 2009 году выяснилось, что видов несколько. Как минимум, три. Но не профессионал вряд ли сможет их отличить. Открою секрет: настоящий огненный сцинк живет только в Западной Африке», — рассказала ФАН герпетолог, главный зоотехник тульского областного экзотариума Дарья Змеева.

Считается, что огненные сцинки очень умные. Хотя в террариумистике их по непонятным причинам можно встретить не очень часто. Они любят влажные леса, прячутся в опавшей листве. Поэтому и окрас у них соответствующий, защитный.

«Очень простой вид для содержания в неволе. Основное условие — нужен хороший грунт, куда можно зарываться. Слой его должен быть не менее пяти сантиметров. Это может быть кокос, мульча или смесь из того и другого. Ультрафиолет для них тоже очень важен, так как они ведут дневной образ жизни, любят погреться на солнышке. Тем не менее, ночная температура для них приемлема даже плюс 19 градусов, что для других рептилий  — редкость. Они полностью насекомоядные. Любят сверчков, тараканов. Иногда самочек, которые только сделали кладку, подкармливают новорожденными мышками, чтоб организм побыстрее восстановился», — продолжает Дарья.

В кладке яиц не так много — от четырех о девяти штук. Но за сезон бывает несколько кладок. Размножаются круглый год. Сейчас в экзотариуме вылупились два малыша, остальные яйца ждут своего часа в инкубаторе. Что яйца, что новорожденных малышей на всякий случай забирают у родителей.

Пополнение в семействе ящериц: огненных сцинков в тульском экзотариуме стало больше
Фото предоставлено пресс-службой тульского областного экзотариума  / 

Кстати, даже профессионалы с трудом могут отличить самца от самки. Как правило, самочки изящнее, а у самцов более широкая приплюснутая голова. Вот и все отличия.

«Малыши более яркие, чем взрослые особи, по окрасу. Появляются на свет они полностью самостоятельными и готовыми к жизни. Родительская опека у них не принята. И рацион тот же самый, что и у взрослых. Разве, что с мышкой они не справятся», — говорит Дарья Змеева.

Живут сцинки большими семьями. Когда новорожденные малыши подрастут — их обратно вернут в семью. Кстати, уживаются они прекрасно и с другими рептилиями, например, с черепахами.

Ранее ФАН рассказывал о том, как себя вести при укусах змей. Главное в такой ситуации — не паниковать.

тульская область экзотариум пополнение в зоопарке
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