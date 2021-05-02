Татьяна Навка поздравила дочь с 21-летием трогательным семейным снимком

Москва, 2 мая. Фигуристка Татьяна Навка опубликовала трогательный пост в Instagram, в котором обратилась к своей старшей дочери Александре. Девушке исполнился 21 год.

Александра родилась 2 мая 2000 года. Тогда Татьяна Навка была замужем за своим тренером, чемпионом в танцах на льду Александром Жигулиным. Полное совершеннолетие дочери спортсменов совпало с праздником Пасхи, символичность этого факта отметила у себя в посте Татьяна Навка.

«21 год назад мир открылся заново и озарился новыми красками, эмоциями и бесконечной любовью! Я впервые стала матерью. Появился смысл моей жизни! (...) P. S. Очень символично, что твое полное совершеннолетие совпало с Пасхой», — написала чемпионка.

Татьяна Навка объявила о разводе с Жигулиным в 2010 году. В это же время она познакомилась с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, за которого вышла замуж 1 августа 2015 года. Годом ранее у них родилась дочь Надежда.

Весной фигуристка с супругом и младшей дочерью отправилась отдыхать в Крым. Она опубликовала фотографию с округлившимся животом, предусмотрительно подписав, что под курткой у нее сумка, а не то, о чем подумали подписчики. Таким образом Навка пресекла распространение слухов о своей беременности.