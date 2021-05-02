Курсанты Днепра поделились снимками кролика-полицейского

Днепр, 2 мая. Одним из сотрудников правоохранительных органов стал кролик по кличке Топотун. Основной его обязанностью является обнаружение наркотиков.

На страничке Facebook выложили информацию о бравом полицейском. Трогательные снимки были опубликованы к Пасхе. Кролика Топотуна любят и курсанты, и сотрудники Днепропетровского университета внутренних дел. На службу он поступил как специалист по поиску наркотиков. Курсанты от своего имени и имени кролика пожелали всем светлого Воскресения Христова, а также чувства добра и радости в сердцах и уюта и гармонии в доме.

Ранее сообщалось, как житель Башкирии спас кота, который просидел на дереве неделю. Животное оказалось на дереве из-за паводка. Кот не мог выбраться самостоятельно, так как боялся утонуть. Еще долгое время уровень воды оставался высоким — по бедро человеку. Местный житель маленького города Давлеканово раздобыл лестницу и спас бедное животное.