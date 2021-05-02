Сестра главы КНДР назвала «происками отребья» южнокорейские выпады

Пхеньян, 2 мая. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Е Чжон осудила Южную Корею за неспособность остановить запуск активистами шаров с антипхеньянскими листовками.

Сестра северокорейского лидера также пообещала принять ответные меры. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство страны. По ее словам, прошедшая акция является «непростительной провокацией».

«Южнокорейские власти опять оставили безрассудное бесчинство «перебежчиков с Севера» без внимания и не помешали ему. Мы, считая происки отребья на Юге серьезной провокацией в отношении нашего государства, будем рассматривать соответствующие меры», — подчеркнула Ким Е Чжон.

Ранее директор департамента Северной Америки МИД КНДР Квон Чжон Гын заявил, что американская сторона настроена на продолжение враждебной политики в отношении страны. По его словам, Пхеньян будет вынужден принять ответные меры.