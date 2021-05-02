Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 мая 21:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:43
Шоу-бизнес
Барецкий заявил, что агрессия Ксении Милас вызвана ее «активным лесбиянством»
21:42
Шоу-бизнес
Бедрос Киркоров объяснил, как скрывал свое участие в «Маске» от сына
21:42
Шоу-бизнес
Названа дата выхода третьего сезона шоу «Маска»
21:40
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев позавидовал тиктокеру Дане Милохину из-за Maybach
21:33
Общество
Пост россиянки о «кусающей руку помощи» Украине вызвал бурную реакцию в Сети
21:33
Общество
Психолог рассказала, может ли материальная зависимость от партнера привести к абьюзу
21:31
Шоу-бизнес
Элизабет Херли в леопардовом купальнике похвасталась шикарным телом
21:30
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин рассказал, как Валерия и Киркоров обсуждали его после съемок
21:20
Шоу-бизнес
Дочь Андрея Миронова показала сына, который растет копией известного деда
21:17
Спорт
Петербург продал все билеты на матчи Евро-2020
21:15
Шоу-бизнес
Глеб Жемчугов привел на «Дом-2» шестилетнего сына
21:15
Шоу-бизнес
Джанабаева с «синяками» под глазами показала, как кормит дочь грудью
21:11
Общество
Анамнез недели: Роспуск штабов Навального и признание Meduza иноагентом
21:11
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала о конфликте с Русланом Белым
21:05
Шоу-бизнес
Сын Алены Водонаевой довел фанатов до слез обращением к отцу
21:05
Политика
Военный эксперт заявил, что у Британии развились комплексы из-за мощи ВМФ России
21:03
Общество
Многоквартирный жилой дом полыхает на улице Невского в Калининграде
21:02
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров фотосессией в храме вызвал гнев у россиян
21:01
Общество
Эстонцы спросили у экстрасенсов и астрологов, когда откроют границы с Россией
20:59
Политика
Приемная ЕР встретила 200 тамбовчан за неделю
Все новости

Военный эксперт заявил, что у Британии развились комплексы из-за мощи ВМФ России

Политика
Военный эксперт заявил, что у Британии развились комплексы из-за мощи ВМФ России
Федеральное агентство новостей  / 

Великобритания испытывает определенный комплекс неполноценности, ведь по линии военно-морского флота Лондон сегодня проиграет многим странам мира. Об этом в интервью ФАН заявил известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Журналисты Daily Express заявили, что крупнейшая военно-морская флотилия во главе с флагманским авианосцем HMS Queen Elizabeth отправилась в «семимесячную мировую одиссею», чтобы продемонстрировать «защиту, дипломатию и процветание страны». На десяти британских кораблях находятся 3,7 тыс. моряков, летчиков и морских пехотинцев. Флотилия должна принять участие в маневрах Strike Warrior и посетить несколько десятков стран.

Однако в водах у Северной Шотландии британская флотилия была перехвачена двумя российскими кораблями. Британцы сокрушаются, что такая ситуация произошла впервые за 40 лет. Аналитики предположили, что россиян могли интересовать истребители пятого поколения F-35B, базирующиеся на авианосце.

«Британская флотилия была перехвачена российскими шпионскими кораблями после выхода в море впервые за 40 лет», — передает издание «ПолитРоссия».

Отмечается также, что разведывательные корабли, предположительно принадлежащие Северному флоту Военно-морских сил России, были замечены патрульным самолетом ВМС США P8. Военные эксперты полагают, что корабли российского флота будут сопровождать британскую авианосную группу на протяжении всего семимесячного похода.

Военный эксперт заявил, что у Британии развились комплексы из-за мощи ВМС России
royalnavy.mod.uk  / The Royal Navy website

Как рассказал в интервью Федеральному агентству новостей военный эксперт Василий Дандыкин, кораблям Великобритании в дальнейшем еще неоднократно предстоит встретиться с Военно-морским флотом Российской Федерации.

«Россия не скрывает, что у нее есть разведывательные корабли, в том числе и новые — проекта 18280. Это их штатная работа — знать, что к чему. Тем более Великобритания — наш сосед по Северной Атлантике, а это — зона ответственности Северного флота России. Я думаю, что такие заявления со стороны англичан мы еще услышим, учитывая тот факт, что британская флотилия так или иначе столкнется в Средиземном море с нашими кораблями из оперативного соединения, которое базируется в сирийском порту Тартус. Там они и нашу подводную лодку смогут увидеть», — указал собеседник ФАН.

Военный эксперт заявил, что у Британии развились комплексы из-за мощи ВМС России
Новостное агентство «Харьков»  / 

Также капитан первого ранга запаса заявил, что у Великобритании развился комплекс неполноценности из-за того, что Англия потеряла статус морской сверхдержавы, на который сегодня претендуют США, Китай и набирающая мощь Россия.

«Что касается самого похода Великобритании, то я могу сказать, что это пиар-акция. Кроме того, англичане хотят отправить два своих корабля из военно-морской флотилии в Черное море, чтобы таким образом поддержать Украину. Именно так Лондон намерен показать, что Британия все еще является империей. Но где Англия, а где Черное море? Это уже не тот боевой поход, который был при Маргарет Тэтчер, когда англичане разобрались с Аргентиной. Теперь ситуация иная — Великобритания испытывает определенный комплекс неполноценности, ведь по линии военно-морского флота Лондон сегодня явно уступает США и Китаю. Сейчас даже Франция и Япония имеют больше возможностей по наращиванию флота, чем Британия. Вот англичане и хотят показать, что еще есть порох в пороховницах. Для этого и собрали по сусекам флотилию. А главный посыл: Великобритания — главный авангард в борьбе с Россией. Поэтому нас ждут новые сообщения о «коварных» русских субмаринах и самолетах, которые будут перехватывать британский флот. А все из-за того, что ВМФ России, несмотря на все препятствия, из года в год набирает силу», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что вооруженный «Калибрами» фрегат ВМФ России «Адмирал Макаров» вошел в Средиземноморье.

великобритания вмф рф дандыкин
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 158778 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Общество 59453 30 апреля 2021
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 41169 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Политика 34447 30 апреля 2021
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 31836 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Все новости / Политика / Военный эксперт заявил, что у Британии развились комплексы из-за мощи ВМФ России
Рейтинг@Mail.ru