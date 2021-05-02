Военный эксперт заявил, что у Британии развились комплексы из-за мощи ВМФ России

Великобритания испытывает определенный комплекс неполноценности, ведь по линии военно-морского флота Лондон сегодня проиграет многим странам мира. Об этом в интервью ФАН заявил известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Журналисты Daily Express заявили, что крупнейшая военно-морская флотилия во главе с флагманским авианосцем HMS Queen Elizabeth отправилась в «семимесячную мировую одиссею», чтобы продемонстрировать «защиту, дипломатию и процветание страны». На десяти британских кораблях находятся 3,7 тыс. моряков, летчиков и морских пехотинцев. Флотилия должна принять участие в маневрах Strike Warrior и посетить несколько десятков стран.

Однако в водах у Северной Шотландии британская флотилия была перехвачена двумя российскими кораблями. Британцы сокрушаются, что такая ситуация произошла впервые за 40 лет. Аналитики предположили, что россиян могли интересовать истребители пятого поколения F-35B, базирующиеся на авианосце.

«Британская флотилия была перехвачена российскими шпионскими кораблями после выхода в море впервые за 40 лет», — передает издание «ПолитРоссия».

Отмечается также, что разведывательные корабли, предположительно принадлежащие Северному флоту Военно-морских сил России, были замечены патрульным самолетом ВМС США P8. Военные эксперты полагают, что корабли российского флота будут сопровождать британскую авианосную группу на протяжении всего семимесячного похода.

royalnavy.mod.uk / The Royal Navy website

Как рассказал в интервью Федеральному агентству новостей военный эксперт Василий Дандыкин, кораблям Великобритании в дальнейшем еще неоднократно предстоит встретиться с Военно-морским флотом Российской Федерации.

«Россия не скрывает, что у нее есть разведывательные корабли, в том числе и новые — проекта 18280. Это их штатная работа — знать, что к чему. Тем более Великобритания — наш сосед по Северной Атлантике, а это — зона ответственности Северного флота России. Я думаю, что такие заявления со стороны англичан мы еще услышим, учитывая тот факт, что британская флотилия так или иначе столкнется в Средиземном море с нашими кораблями из оперативного соединения, которое базируется в сирийском порту Тартус. Там они и нашу подводную лодку смогут увидеть», — указал собеседник ФАН.

Новостное агентство «Харьков» /

Также капитан первого ранга запаса заявил, что у Великобритании развился комплекс неполноценности из-за того, что Англия потеряла статус морской сверхдержавы, на который сегодня претендуют США, Китай и набирающая мощь Россия.

«Что касается самого похода Великобритании, то я могу сказать, что это пиар-акция. Кроме того, англичане хотят отправить два своих корабля из военно-морской флотилии в Черное море, чтобы таким образом поддержать Украину. Именно так Лондон намерен показать, что Британия все еще является империей. Но где Англия, а где Черное море? Это уже не тот боевой поход, который был при Маргарет Тэтчер, когда англичане разобрались с Аргентиной. Теперь ситуация иная — Великобритания испытывает определенный комплекс неполноценности, ведь по линии военно-морского флота Лондон сегодня явно уступает США и Китаю. Сейчас даже Франция и Япония имеют больше возможностей по наращиванию флота, чем Британия. Вот англичане и хотят показать, что еще есть порох в пороховницах. Для этого и собрали по сусекам флотилию. А главный посыл: Великобритания — главный авангард в борьбе с Россией. Поэтому нас ждут новые сообщения о «коварных» русских субмаринах и самолетах, которые будут перехватывать британский флот. А все из-за того, что ВМФ России, несмотря на все препятствия, из года в год набирает силу», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что вооруженный «Калибрами» фрегат ВМФ России «Адмирал Макаров» вошел в Средиземноморье.