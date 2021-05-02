Амстердамский «Аякс» стал 35-кратным чемпионом Нидерландов

Амстердам, 2 мая. «Аякс» одержал победу над «Эмменом» и в 35-й раз выиграл чемпионат Нидерландов по футболу.

Амстердамский «Аякс» со счетом 4:0 разгромил «Эммен» в матче 31-тура чемпионата Нидерландов, который прошел на стадионе «Йохан Круифф Арена» (Амстердам Арена)». Забитыми мячами в составе хозяев отметились Юрриен Тимбер, Себастьен Аллер, Девин Ренс и Дави Классен.

Благодаря крупной победе «Аякс» набрал 79 очков и досрочно стал чемпионом Нидерландов. Клуб из Амстердама завоевал чемпионский титул в 35-й раз.

Ранее чешский тренер Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Локомотивом». Поединок лидеров РПЛ пройдет на стадионе «Газпром Арена».