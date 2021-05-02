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Украинский водный путь Е40 исключили из Стратегии зоны отчуждения

  /   Обновлено: 02 мая 2021 18:18
Украина
Украинский водный путь Е40 исключили из Стратегии зоны отчуждения
mnr.gov.ru  /  Пресс-служба Минприроды России

Киев, 2 мая. Пересмотренная программа включает в себя немало комментариев и предложений от общественных организаций.

Киев, 2 мая. В обновленном проекте Стратегии развития Чернобыльской зоны отчуждения на период до 2030 года нет водного пути Е40. Такое решение было принято Украинским государственным агентством по управлению зоной отчуждения. Соответственно, что теперь раздела «Развитие транспортной инфраструктуры» в документе проекта больше нет. Сделано это по просьбе нескольких организаций, утверждающих, что такие планы неприемлемы, пишет Savepolesia.

Пересмотренная стратегия развития включает в себя немало комментариев и предложений от общественных организаций. Так, например, сейчас рассматривается предложение от украинского общества защиты птиц «Спасем Полесье» и Национального экологического центра Украины (НЭЦУ). Также участие в разработке принял Общественный совет при Министерстве экологии.

«Приятно, что руководство агентства сдержало свое слово, как и министр охраны окружающей среды Роман Абрамовский, который дал аналогичное обещание в декабре 2020 года. Предотвращение того, чтобы запланированный водный путь E40 пересек чернобыльскую зону отчуждения, является важным шагом в правильное направление на благо природы и людей», — указал эксперт Георгий Веремейчик.

Известно, что в зоне отчуждения из-за отсутствия человека природа, несмотря на радиацию ожила. Так, например вблизи Припяти недавно были замечены табуны диких лошадей Пржевальского.

В Украинском Агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о запуске процесса стратегической экологической оценки стратегии. Его обсуждение началось 9 апреля 2021 года и продлится до 8 мая 2021 года.

Ранее сообщалось, как на Украине превратили Чернобыльскую трагедию в фарс.

украина экология чернобыль E40
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