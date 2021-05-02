Экспорт российской нефти в США сократился за месяц почти в два раза

Вашингтон, 2 мая. Продажи нефтепродуктов в США уменьшились в 1,6 раза, но Россия сохранила за собой статус третьего из крупнейших поставщиков.

Объем февральских поставок нефтепродуктов американцам составил 12,6 миллиона баррелей, что в 1,6 раза меньше, чем в январе текущего года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные управления энергетической информации минэнерго США.

Россия осталась третьей по объему поставок страной, торгующей с Америкой нефтью. Второе место занимает Мексика, которая экспортировала за тот же период 27,1 миллиона баррелей. Первую позицию удерживает Канада, которая за тот же месяц продала США почти в 10 раз больше нефти — объем достиг 120,6 миллиона баррелей.

Аналитики ожидают снижения цен на фоне публикации данных о запасах сырой нефти в США.