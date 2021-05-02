Эвакуированные из-за конфликта с Таджикистаном жители Киргизии возвращаются в свои дома

Бишкек, 2 мая. Жители киргизских сел Баткенской области возвращаются в свои дома после эвакуации, которую организовали власти из-за вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном.

Отмечается, что из-за боестолкновений между военными двух стран вглубь страны были эвакуированы 33,3 тыс. киргизских граждан. В настоящее время Киргизия и Таджикистан продолжают работу по «отводу дополнительных сил и средств от линии госграницы».

Напомним, что конфликт разгорелся 28 апреля в районе водозабора «Головной», который каждая из сторон считает своей территорией. Вооруженные столкновения между военными Киргизии и Таджикистана начались 29 апреля. В результате инцидента погибли 34 киргизских гражданина, пострадали более 150 человек.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Киргизии возбудили 11 уголовных дел из-за конфликта, вспыхнувшего на границе.