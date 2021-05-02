Актер Панфилов узнал об измене жены от маленького ребенка

Москва, 2 мая. Второй брак актера Никиты Панфилова завершился скандальным разводом после того, как от своего маленького сына он узнал об измене жены Лады Поярковой.

Панфилов познакомился со второй супругой во время ее работы администратором в «Армейском магазине». Спустя год они узаконили свои отношения в ЗАГСе, однако брак не был ни долговечным, ни счастливым. В 2013 году у пары родился сын Добрыня.

Примерно в то время Панфилов оставил семью, уехав на съемки сериала «Пес» в Киев, сообщает StarHit. Командировки и долгие съемки наложили отпечаток на семейную жизнь. Актер и его жена начали часто ссориться, после чего Панфилов узнал, что у супруги есть другой мужчина.

«Я говорил сыну, что он должен слушаться родителей. На это Добрыня сказал: «Да, я буду слушаться маму, папу и дядю». Имени этого дяди я называть не буду», — высказался Панфилов.

Развод оказался тяжелым, так как супругам приходилось делить не только имущество, но и любимого ребенка. Звезда российских фильмов хотел взять воспитание сына и финансовое обеспечение полностью на себя. Несмотря на его уверенность в том, что он сможет создать для сына безбедную жизнь, в 2019 году актера не пустили на рейс самолета из-за больших долгов по алиментам.

Сейчас Панфилов счастлив в браке с Ксенией Соколовой. Будучи семейным человеком, он рассказывал, что его любимым праздником является Новый год, в преддверии которого он любит готовить подарки своим близким и прятать их под елкой.