Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 мая 18:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:36
Армия
Жапаров заявил об угрозе целостности Киргизии из-за конфликта на границе с Таджикистаном
18:35
Происшествия
Три человека попали в больницу после стрельбы в Краснодарском крае
18:34
Армия
Патриарх Кирилл поздравил российских космонавтов на МКС с Пасхой
18:34
Происшествия
Следствие просит арестовать еще одного участника ДТП с погибшими детьми на Ставрополье
18:33
Украина
Мужчину с коммунистической символикой задержали в Одессе
18:33
Экономика
Россиянам дали советы по выплате ипотеки в случае потери работы
18:33
Шоу-бизнес
Шоу «Маска» могут продлить на третий сезон
18:33
Шоу-бизнес
Волочкова поздравила подписчиков с Пасхой снимком в бикини
18:31
Общество
Пополнение в семействе ящериц: огненных сцинков в тульском экзотариуме стало больше
18:30
Армия
Военные ЗВО РФ вышли на субботники в честь Дня Весны и Труда в нескольких областях
18:30
Шоу-бизнес
Экс-участница «ВИА Гры» назвала слова Поляковой о приставаниях Меладзе шуткой
18:28
Общество
Сбор данных о россиянах соратниками блогера Навального чреват серьезными последствиями
18:27
Армия
Военнослужащие ВС России отреставрировали мемориальный комплекс героев ВОВ в Приднестровье
18:27
Происшествия
В Самаре мужчина избил в лифте подростка
18:26
Армия
Польский генерал сравнил учения на «российском фронте» с «самоликвидацией»
18:25
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Ира Пингвинова показала лицо пятимесячной дочери
18:25
Спорт
Фанаты «Манчестер Юнайтед» прорвались на поле «Олд Траффорд» перед матчем с «Ливерпулем»
18:23
Политика
Пушков выразил недовольство реакцией ПАСЕ на трагедию 2014 года в Одессе
18:21
Общество
Власти Москвы усилили контроль за соблюдением санитарных правил в транспорте
18:13
Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» Камынина рассказала об интимных сценах с Ефремовым
Все новости

Актер Панфилов узнал об измене жены от маленького ребенка

Шоу-бизнес
Актер Панфилов узнал об измене жены от маленького ребенка
vk.com  /  Никита Панфилов

Москва, 2 мая. Второй брак актера Никиты Панфилова завершился скандальным разводом после того, как от своего маленького сына он узнал об измене жены Лады Поярковой.

Панфилов познакомился со второй супругой во время ее работы администратором в «Армейском магазине». Спустя год они узаконили свои отношения в ЗАГСе, однако брак не был ни долговечным, ни счастливым. В 2013 году у пары родился сын Добрыня.

Примерно в то время Панфилов оставил семью, уехав на съемки сериала «Пес» в Киев, сообщает StarHit. Командировки и долгие съемки наложили отпечаток на семейную жизнь. Актер и его жена начали часто ссориться, после чего Панфилов узнал, что у супруги есть другой мужчина.

«Я говорил сыну, что он должен слушаться родителей. На это Добрыня сказал: «Да, я буду слушаться маму, папу и дядю». Имени этого дяди я называть не буду», — высказался Панфилов.

Развод оказался тяжелым, так как супругам приходилось делить не только имущество, но и любимого ребенка. Звезда российских фильмов хотел взять воспитание сына и финансовое обеспечение полностью на себя. Несмотря на его уверенность в том, что он сможет создать для сына безбедную жизнь, в 2019 году актера не пустили на рейс самолета из-за больших долгов по алиментам.

Сейчас Панфилов счастлив в браке с Ксенией Соколовой. Будучи семейным человеком, он рассказывал, что его любимым праздником является Новый год, в преддверии которого он любит готовить подарки своим близким и прятать их под елкой.

актер панфилов пояркова
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 140096 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Общество 46875 30 апреля 2021
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 31356 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Политика 30914 30 апреля 2021
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Пасха 2021: история и традиции, как празднуют, что нельзя делать, поздравления
Общество 23980 1 мая 2021
Пасха 2021: история и традиции, как празднуют, что нельзя делать, поздравления
Все новости / Шоу-бизнес / Актер Панфилов узнал об измене жены от маленького ребенка
Рейтинг@Mail.ru