Политолог Светов объяснил нападки Британии верой в монополию на информационную сферу

Москва, 2 мая. Западные государства все еще надеются, что они «по-прежнему монополисты» в информационной среде, считает политолог Юрий Светов.

Эксперт отреагировал на слова министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба о планах G7 обсудить создание механизма быстрого реагирования на российское влияние. Система должна будет бороться с «дезинформацией» Москвы. Светов дал комментарий по британским нападкам RT.

«Так, как они формулируют информационную повестку, она должна приниматься всеми государствами, а это сейчас не так. И отсюда эта болезненная нервозность, отсюда призывы к тому, что должно быть единство. Они по-прежнему считают, что если они будут друг друга поддерживать, то все будут верить их утверждениям, а ситуация меняется», — пояснил политолог.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на разговоры некоторых участников формата о нежелании видеть Россию в составе G7. Высказывания западных политиков связаны с их стремлением «пропагандировать свое решающее слово», отмечал дипломат.