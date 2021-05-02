Акции Coinbase на 1,2 млрд долларов проданы оператором Нью-Йоркской биржи

Нью-Йорк, 2 мая. Компания Intercontinental Exchange (ICE), являющаяся оператором Нью-Йоркской фондовой биржи и платформы Bakkt, реализовала акции криптовалютной биржи на 1,23 млрд долларов.

По данным финансовой отчетности за первый квартал текущего года, ICE полностью избавилась от доли в американской торговой площадке. Вырученные от продажи средства будут направлены в прибыль за второй квартал 2021 года.

Coinbase вошла в число 100 наиболее влиятельных компаний мира по версии журнала Time. Издание отнесло криптобиржу к категории «Гиганты», где также числятся такие корпорации, как Facebook, Alibaba, Google, Walmart и Amazon, отмечает РБК.

На площадке NASDAQ торги акциями Coinbase стартовали 14 апреля. На пике котировки ценных бумаг достигали 429,5 доллара при установленном уровне 250 долларов. После размещения оценка компании превышала отметку в 100 млрд долларов. По состоянию на 30 апреля стоимость акции составляла 299 долларов.

Курс альткоина Ethereum в ходе торгов подорожал на 4% за сутки, достигнув нового исторического максимума — 2,77 тысячи долларов за цифровую монету. Капитализация криптовалюты составила 320,7 млрд долларов