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Марокканцы выступили против высоких цен на рыбу в Рамадан

Весь мир
Марокканцы выступили против высоких цен на рыбу в Рамадан
pixabay.com  /  DanaTentis

Рабат, 2 мая. С наступлением Рамадана рыба на марокканском рынке подорожала. Однако в стране, где среднее потребление составляет порядка 10 кг на человека в год, это не отразилось на спросе. Граждане продолжают скупать на рынках любимый продукт.

«Цены на рыбу были высокими в течение первых десяти дней Рамадана, но потом начали постепенно снижаться», — пояснил для телеканала Al Ghad продавец Ибрагим ас-Сайех.

Сардины среди марокканцев считаются наиболее популярным видом морепродуктов, не только из-за пищевой ценности, но и ценовой доступности для местного населения. Но с наступлением Рамадана и эта рыба стала не всем по карману. Цена на сардины в Рабате колеблется от 20 до 25 марокканских дирхам за кг.

Резкий скачок цен на некоторые виды морепродуктов в первый день месяца Рамадан продавцы связывают со спекуляциями на рынках. Высокие цены являются естественным результатом отсутствия надзора и регулирования.

«Главная причина этого ценового хаоса в перекупщиках», — подтвердил изданию Hespress глава Марокканской ассоциации по защите прав потребителей Буазза Хараты.

Цены на пристани вполне доступны, но после того, как рыба пройдет через руки посредников, резко повышаются, считает он. Те же сардины у рыбаков можно приобрести за 2,5 дирхам, но на ближайших к горожанам рынках цена достигает 20.

«Процесс продажи проходит примерно через 10 человек, и это неразумно», — добавил Хараты.

Это же, по его словам, происходит с овощами и фруктами. В итоге потребители остаются постоянными жертвами посредников.

Повышение цен вызвало негативную реакцию среди населения североафриканского королевства. Активисты социальных сетей запустили кампанию под хэштегом #Пусть_сгниет в ответ на высокие цены на рыбу на местных рынках.

Марокканцы призвали к бойкоту морепродуктов, чтобы надавить на монополистов и заставить их отказаться от резкого увеличения цен в Рамадан.

марокко
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