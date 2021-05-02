Госдеп США одобрил продажу шести патрульных самолетов P-8I Poseidon ВС Индии

Вашингтон, 2 мая. ВМС Индии в ближайшем будущем пополнятся шестью американскими патрульными самолетами Boeing P-8I Poseidon, продажу которых уже одобрил Госдеп США.

Поставка авиации пройдет по программе межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales. Стоимость сделки составит 2,42 млрд долларов.

В данный момент ВМС Индии уже имеют девять американских базовых патрульных самолетов, восемь из которых входят в состав 312-й эскадрильи морской авиации. Летом 2019 года индийское минобороны утвердило приобретение еще десяти P-8I Poseidon, однако затем их количество сократили до шести.



США поставят самолеты без вооружения, поэтому ВМС Индии запросили также продажу им десяти авиационных противокорабельных ракет Boeing AGM-84L Harpoon Block II и 16 противолодочных торпед Raytheon Mk 54 LWT калибра 324 мм.

Ранее сообщалось, что китайское издание писало про сотрудничество России с Индией, которое продолжится, даже несмотря на недовольства со стороны США.