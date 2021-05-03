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Режиссер Кирилл Папакуль об актрисе Наталье Андрейченко: Она меня многому научила

Общество
Режиссер Кирилл Папакуль об актрисе Наталье Андрейченко: Она меня многому научила
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко сегодня празднует свой 65-й день рождения. По такому поводу именинницу в беседе с ФАН поздравил российский актер, режиссер и сценарист Кирилл Папакуль.

По его словам, работа с артисткой стала для актера памятным событием по целому ряду причин.

«Это был мой дебют. Я окончил высшие курсы сценаристов-режиссеров у Аллы Суриковой, и сразу же выпала удача снять полнометражное кино. Тогда еще не было цифровых камер, использовали пленку. Мне предстояло работать сразу с тремя выдающимися артистами: Натальей Андрейченко, Юрием Стояновым и Евгением Герчаковым», — рассказал режиссер.

Кирилл Папакуль поделился впечатлениями от совместной работы с актрисой на проекте «Очень русский детектив».

«Насколько мы знали, Наталья на тот момент снималась редко. А у нас для нее была очень колоритная роль матери — настоятельницы монастыря, которая выведет детективный сюжет в новое русло. Нужна была актриса с сильной харизмой, и Андрейченко как раз очень подходила. Она тщательно выбирала роли, поэтому я приехал к ней домой. Мы сидели на ее прекрасном балконе, ели вегетарианские угощения, которые она сама приготовила. Я сделал то, что должен режиссер, — влюбил ее в наш проект. Никогда не забуду каждое ее появление на съемочной площадке. Она сумела сохранить в себе детское любопытство, жадность ко всему новому, интересному. Мы прекрасно провели время. Она меня многому научила», — поведал собеседник ФАН.

Режиссер Кирилл Папакуль об актрисе Наталье Андрейченко: Она меня многому научила
Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания»  / 

В заключение он поделился своими искренними поздравлениями в адрес именинницы.

«Человек молод, пока он удивляется. Я желаю Наталье здоровья и как можно дольше сохранять этот бесценный дар живого интереса к окружающему миру», — подытожил Кирилл Папакуль.

Ранее режиссер Оксана Карас поздравила с днем рождения актера, режиссера Евгения Писарева.

андрейченко папакуль
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