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Данко выиграл суд у бывшей гражданской жены

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Данко выиграл суд у бывшей гражданской жены
instagram.com  /  @siluyanova

Москва, 2 мая. Данко смог выиграть суд у бывшей возлюбленной, воспитывающей двух его дочерей, которая собиралась отсудить у него без основания миллион рублей.

Исполнитель под псевдонимом Данко расстался с моделью Наталией Устюменко больше трех лет назад. Девушка воспитывает двух дочерей певца, одна из которых живет с диагнозом ДЦП. При расставании звезда подала на алименты от исполнителя, однако этого ей показалось мало.

В интервью «Стархиту» Данко рассказал, что смог выиграть суд против матери своих детей, которая хотела без причины получить от него миллион рублей. Артист знал об этом, но ничего не стал предпринимать, так как был уверен, что суд откажет женщине в ее просьбе. Однако претензия Устюменко была удовлетворена.

На протяжении полугода Данко пытался получить доступ к документам, чтобы обжаловать приговор, и все-таки добился своего.

«В Мосгорсуде, рассмотрев мою жалобу, изменили решение и отменили взыскание с меня миллиона рублей. Но! К этому моменту я потратил огромное количество сил и средств, на то, чтобы добиться от госструктур своевременного исполнения поставленных перед ними задач», — пожаловался исполнитель.

Права певца защищает его новая избранница Мария Силуянова. Она поделилась своей историей, отметив, что люди требуют «прижать Данко», в то время как отец ее собственного ребенка не платит алименты и не видится с наследником. Разозлившись на публику, она сделала скандальное заявление, в котором обвинила алиментщиц в попрошайничестве.

звезда данко устюменко
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