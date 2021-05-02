Житель Самарской области спас маленького зайчонка на пожаре в поле

Самара, 2 мая. Местный житель из села Старая Бинарадка Красноярского района спас маленького зайца из горящего поля.

Малыш теперь обоснуется в тольяттинском приюте для птиц, сообщили представители учреждения. Здесь животное пройдет небольшое лечение и реабилитацию после произошедшего. Назвать найденыша решили Первомаем, в честь дня, когда он был спасен неравнодушным человеком.

«Надеемся, все с ним будет хорошо!» — заявили в приюте для птиц.

Медвежонок, которого недавно нашли жители Челябинской области на заправке, прилетел на реабилитацию в Хабаровск, сообщал ФАН. Умка получил первую помощь, его накормили медом с молоком.