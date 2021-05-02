Астрофизики разрабатывают экспериментальный телескоп для поиска темной материи

Москва, 2 мая. Группа международных ученых ведет работу над экспериментом DALI, астрочастичным телескопом, который поможет в поиске темной материи.

Научная цель DALI — отыскать аксионы и парафотоны в диапазоне от 6 до 60 ГГц. Аксион представляет собой гипотетическую частицу низкой массы, которая слабо взаимодействует со стандартными частицами, такими как нуклоны и электроны, а также с фотонами.

Аксионы «смешиваются» с фотонами под воздействием мощного внешнего магнитного поля и производят слабый радио- или микроволновый сигнал, который хотят отыскать с помощью DALI. В эксперименте планируют объединить наиболее перспективные методы сканирования на высоких частотах с применением сильного сверхпроводящего магнита, детектора аксионов с новым резонатором и установки альтазимута.

Датские ученые ранее обнаружили связь между темной материей и расширением Вселенной. По их данным, магнитные свойства темной материи могут оказывать влияние на этот процесс.