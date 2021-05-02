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НАТО увеличивает количество истребителей у границ России

Весь мир
НАТО увеличивает количество истребителей у границ России
Федеральное агентство новостей  / 

Автор Telegram-канала «Брюссельский стукач» рассказывает о самых значимых событиях в Североатлантическом альянсе за прошедшую неделю.

Военная активность

С мая по сентябрь количество натовских истребителей, привлекаемых к программе Балтийского воздушного патрулирования, увеличилось до 15 единиц. Четыре F-35 ВВС Италии будут базироваться в Эстонии (АвБ Эмари), семь Eurofighter Typhoon ВВС Испании расквартируются в Литве (АвБ Зокняй) и четыре турецких F-16 прибудут в Польшу (АвБ Мальборк).

За последние два года это крупнейшее расширение натовской программы по патрулированию воздушного пространства региона. В 2019-м группировка расширялась до 13 самолетов за счет размещения в Польше четырех португальских истребителей. Весной 2020-го количество самолетов увеличивалось до 12 единиц, но уже без привлечения польских аэродромов. Причем два года назад португалы погостили в Польше только два месяца из четырех положенных, а в этом году турки планируют задержаться там до сентября.

Примечателен не только количественный, но и боевой состав новой ротации. Прибытие итальянских F-35 станет первым случаем размещения этих самолетов у границ России. А истребители турецких военно-воздушных сил заступят на дежурство в регионе впервые за 15 лет. Последний раз они базировались в Литве в 2006 году.

В Европу прибыла первая партия американской военной техники для участия в учениях Defender Europe 2021. Спустя 16 дней после убытия с континентальной части США транспортное судно командования морских перевозок USNS Bob Hope доставило 800 единиц оборудования и военной техники в албанский порт Дуррес. Подготовка объекта велась не один месяц. С целью проверки готовности порта в феврале его посещал заместитель командующего ВС США в Европе генерал-лейтенант Джозеф Джаррард.

Кроме того, в рамках подготовительного этапа учения Defender Europe 2021 в хорватский порт Задар переброшена специальная техника 104-й бригады логистической поддержки ВС Великобритании.

В акваторию Черного моря зашел катер береговой охраны США USCGC Hamilton. На его вооружении стоят 57-мм артиллерийское орудие и 20-мм корабельный зенитный артиллерийский комплекс Mk 15 Phalanx Block 1B.

Строительство вооруженных сил

Минобороны Румынии подписало контракт c Raytheon на закупку четырех норвежско-американских противокорабельных ракетных комплексов NSM. Они будут поставлены Бухаресту до конца 2024 года. Ориентировочная стоимость контракта -- 286 млн долларов. Новые системы заменят в румынском строю советские БРК 4K51 «Рубеж».

В Чехии начались испытания трех боевых машин пехоты, одна из которых будет выбрана Прагой для закупки в рамках модернизации вооруженных сил. В отборе принимают участие БМП CV90 от компании BAE Systems, ASCOD от General Dynamics European Land Systems и KF 41Lynx от Rheinmetall.

Военно-политические отношения

Сейм Литвы ратифицировал договор между Вильнюсом и Берлином о временном размещении войск. Документ был подписан сторонами еще в июне прошлого года.

В частности, в соглашении определен масштаб контингента, который может быть отправлен из Германии в Литву (или наоборот), максимальный срок его пребывания в стране, указаны ограничения на использование радиочастот, а также определены приоритетные для переброски объекты железнодорожной инфраструктуры. По понятным причинам подробности перечисленных пунктов договора не разглашаются. До сегодняшнего дня соглашение такого рода у Литвы было только с США.

Официальный представитель НАТО заявил агентству AFP, что альянс начал вывод своих войск из Афганистана. Он отметил, что безопасность натовских военнослужащих будет главным приоритетом на каждом этапе этого процесса и Брюссель принимает все необходимые меры, чтобы не допустить нанесения им ущерба. Точные сроки вывода войск названы не были.

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нато дайджест брюссельский стукач
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