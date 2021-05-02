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СМИ сообщили о планах Ирана и США провести обмен пленными

Весь мир
СМИ сообщили о планах Ирана и США провести обмен пленными
pixabay.com  /  vero_vig_050

 

Тегеран, 2 мая. Иран и западные страны достигли договоренности об освобождении около двух десятков иностранных граждан, отбывающих заключение в одной из тюрем исламской республики. Об этом сообщило иранское государственное телевидение со ссылкой на анонимный источник.

По официальной информации, заключенные будут освобождены в обмен на разморозку семи иранских миллиардов долларов со стороны США и выплату 400 миллионов фунтов со стороны Великобритании.

При этом Госдепартамент Штатов информацию поспешил опровергнуть, однако Лондон от комментариев пока воздерживается.

Разменная карта

Задержанные лица в своем большинстве обладают двойным гражданством. Их аресты производились в течение последних нескольких лет. Как правило, они задерживались по обвинению в шпионаже, критике государственного строя или верховного лидера Али Хаменеи.

Так, например, в июле 2018 года был арестован американец Майкл Уайт, прибывший в Иран навестить свою девушку. Ветеран ВМС был обвинен в оскорблении Хаменеи и заключен в тюрьму «Эвин». Мужчина жаловался на недостаток пищи и жестокое обращение.

Другой пример датируется 2016 годом, когда в аэропорту Тегерана иранские правоохранители задержали британку Назанин Рэтклифф по обвинению в подготовке государственного переворота. После окончания срока заключения в апреле текущего года она вновь предстала перед судом за ведение антиправительственной пропаганды и получила дополнительный год лишения свободы.

Западные страны связывают удерживание заключенных со стремлением Ирана сохранить рычаг давления в ходе текущих переговоров по возобновлению ядерной сделки. Действительно, их освобождение является одним из пунктов потенциального договора, и Тегеран, по всей видимости, добился выгодных условий предстоящего обмена.

Долг платежом красен

Семь миллиардов долларов, упомянутых иранским телевидением, представляют собой долг греческих, южнокорейских, индийских и британских компаний перед Ираном за осуществленные поставки нефти. В 2015 году они попытались перечислить данные средства Тегерану, однако платежи были задержаны Всемирным банком, чья штаб-квартира находится в Вашингтоне.

Британский же долг перед исламской республикой сохраняется более 40 лет. Дело в том, что еще до революции 1979 года шах заключил с королевством договор на поставку бронетехники. Средства перечислили, однако танки в Иран поставлены не были в связи со свержением власти. С тех пор Тегеран добивается возвращения своих денег.

сша великобритания иран заключенные
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