СМИ сообщили о планах Ирана и США провести обмен пленными

Тегеран, 2 мая. Иран и западные страны достигли договоренности об освобождении около двух десятков иностранных граждан, отбывающих заключение в одной из тюрем исламской республики. Об этом сообщило иранское государственное телевидение со ссылкой на анонимный источник.

По официальной информации, заключенные будут освобождены в обмен на разморозку семи иранских миллиардов долларов со стороны США и выплату 400 миллионов фунтов со стороны Великобритании.

При этом Госдепартамент Штатов информацию поспешил опровергнуть, однако Лондон от комментариев пока воздерживается.

Задержанные лица в своем большинстве обладают двойным гражданством. Их аресты производились в течение последних нескольких лет. Как правило, они задерживались по обвинению в шпионаже, критике государственного строя или верховного лидера Али Хаменеи.

Так, например, в июле 2018 года был арестован американец Майкл Уайт, прибывший в Иран навестить свою девушку. Ветеран ВМС был обвинен в оскорблении Хаменеи и заключен в тюрьму «Эвин». Мужчина жаловался на недостаток пищи и жестокое обращение.

The Iranian regime authorities arrested U.S. Navy veteran Michael White in 2018, sentenced him to 13 years in prison. Worked with the Swiss, our protecting power in Iran, to get him released in March 2020. Michael returned home in June 2020. #AmericansFirst pic.twitter.com/WTpjp8KHEB