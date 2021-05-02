СМИ сообщили о планах Ирана и США провести обмен пленными

Тегеран, 2 мая. Иран и западные страны достигли договоренности об освобождении около двух десятков иностранных граждан, отбывающих заключение в одной из тюрем исламской республики. Об этом сообщило иранское государственное телевидение со ссылкой на анонимный источник.

По официальной информации, заключенные будут освобождены в обмен на разморозку семи иранских миллиардов долларов со стороны США и выплату 400 миллионов фунтов со стороны Великобритании.

При этом Госдепартамент Штатов информацию поспешил опровергнуть, однако Лондон от комментариев пока воздерживается.

Разменная карта

Задержанные лица в своем большинстве обладают двойным гражданством. Их аресты производились в течение последних нескольких лет. Как правило, они задерживались по обвинению в шпионаже, критике государственного строя или верховного лидера Али Хаменеи.

Так, например, в июле 2018 года был арестован американец Майкл Уайт, прибывший в Иран навестить свою девушку. Ветеран ВМС был обвинен в оскорблении Хаменеи и заключен в тюрьму «Эвин». Мужчина жаловался на недостаток пищи и жестокое обращение.

The Iranian regime authorities arrested U.S. Navy veteran Michael White in 2018, sentenced him to 13 years in prison. Worked with the Swiss, our protecting power in Iran, to get him released in March 2020. Michael returned home in June 2020. #AmericansFirst pic.twitter.com/WTpjp8KHEB — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 1, 2021

Другой пример датируется 2016 годом, когда в аэропорту Тегерана иранские правоохранители задержали британку Назанин Рэтклифф по обвинению в подготовке государственного переворота. После окончания срока заключения в апреле текущего года она вновь предстала перед судом за ведение антиправительственной пропаганды и получила дополнительный год лишения свободы.

Западные страны связывают удерживание заключенных со стремлением Ирана сохранить рычаг давления в ходе текущих переговоров по возобновлению ядерной сделки. Действительно, их освобождение является одним из пунктов потенциального договора, и Тегеран, по всей видимости, добился выгодных условий предстоящего обмена.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe given 'torturous' treatment in Iran, says UKhttps://t.co/OXmKmpuOzD pic.twitter.com/Kzl3IWPGi5 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 2, 2021

Долг платежом красен

Семь миллиардов долларов, упомянутых иранским телевидением, представляют собой долг греческих, южнокорейских, индийских и британских компаний перед Ираном за осуществленные поставки нефти. В 2015 году они попытались перечислить данные средства Тегерану, однако платежи были задержаны Всемирным банком, чья штаб-квартира находится в Вашингтоне.

Report: US agrees to unfreeze $$7 billion, free Iranians in prisoner swap with Tehran: Biden administration reportedly agrees to free 4 Iranian suspects, release billions of dollars in frozen Iranian assets in prisoner exchange https://t.co/xbY0WP0EE9 ArutzSheva pic.twitter.com/hR9n676rvT — Jewish Community (@JComm_NewsFeeds) May 2, 2021

Британский же долг перед исламской республикой сохраняется более 40 лет. Дело в том, что еще до революции 1979 года шах заключил с королевством договор на поставку бронетехники. Средства перечислили, однако танки в Иран поставлены не были в связи со свержением власти. С тех пор Тегеран добивается возвращения своих денег.