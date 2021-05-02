Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества

Хельсинки, 2 мая. Молодые люди из финских городов Турку и Хельсинки начали умирать после употребления неизвестного наркотического вещества.

По данным полиции, с начала апреля на юго-западе страны зафиксировано уже пять случаев смерти молодых людей от наркотических веществ. Как сообщают финские журналисты, цифра может быть значительно больше. По их данным, только в Хельсинки погибли более 50 девушек и молодых людей.

Финский фонд A-klinikkasäätiö опубликовал предостережение о покупке наркотиков на черном рынке, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья. Сообщается, что специалисты нашли в этом веществе фентанил и опиоидный анальгетик, применяющийся в анестезиологии.

Найденный в машине с наркотиками мужчина оказался сотрудником петербургской полиции, сообщал ФАН.