В США опровергли данные о готовности провести обмен заключенными с Ираном

Вашингтон, 2 мая. Госдеп США опроверг ранее опубликованные в СМИ сообщения о достижении договоренностей с Ираном по вопросу обмена заключенными.

Ранее ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил, что иранская сторона передаст четырех американских граждан, которые ранее были обвинены в шпионаже в интересах разведки США. Однако позже в Вашингтоне опровергли эти сведения.

«Сообщения о том, что было достигнуто соглашение об обмене заключенными, не соответствуют действительности», — заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

В начале 2021 года представитель иранского МИД Саид Хатибзаде говорил, что Тегеран готов к обмену с США во время правления в Вашингтоне администрации Джо Байдена. Отмечалось, что заключенных могут освободить в обмен на разморозку семи иранских миллиардов долларов со стороны США и выплату 400 миллионов фунтов со стороны Великобритании.