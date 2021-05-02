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В США опровергли данные о готовности провести обмен заключенными с Ираном

  /   Обновлено: 02 мая 2021 18:23
Политика
В США опровергли данные о готовности провести обмен заключенными с Ираном
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 2 мая. Госдеп США опроверг ранее опубликованные в СМИ сообщения о достижении договоренностей с Ираном по вопросу обмена заключенными.

Ранее ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил, что иранская сторона передаст четырех американских граждан, которые ранее были обвинены в шпионаже в интересах разведки США. Однако позже в Вашингтоне опровергли эти сведения.

«Сообщения о том, что было достигнуто соглашение об обмене заключенными, не соответствуют действительности», — заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

В начале 2021 года представитель иранского МИД Саид Хатибзаде говорил, что Тегеран готов к обмену с США во время правления в Вашингтоне администрации Джо Байдена. Отмечалось, что заключенных могут освободить в обмен на разморозку семи иранских миллиардов долларов со стороны США и выплату 400 миллионов фунтов со стороны Великобритании.

сша иран госдеп обмен
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