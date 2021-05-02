Бокс — это не только удары в голову: полезный спорт снова набирает популярность

Саратов, 2 мая. Бокс — один из самых древних видов спорта, сейчас переживающий очередной виток популярности. Заняться боксом достаточно просто, хотя многим мешают стереотипы. Как рассказал корреспонденту ФАН тренер Василий Зайченко, боксерам-любителям вовсе необязательно иметь отличную физическую форму или получать жесткие удары в голову.

«Боксом может заниматься абсолютно любой человек, не имеющий серьезных противопоказаний по здоровью. Прийти можно как в шесть лет, так и в шестьдесят. Пол тоже не имеет значения: специально для робких девушек разработан фитбокс, где исключены бои в ринге. В любом случае, никто вас в голову бить не будет, можете просто подтягивать ударные и защитные навыки под руководством тренера. Польза же для здоровья — огромная: улучшенная прочность суставов, укрепление сердечной мышцы, повышение выносливости и многое другое», — отметил специалист.