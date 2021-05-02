Замминистра обороны РФ оценил возможности коллиматорных прицелов под АК-12

Москва, 2 мая. Военные эксперты концерна «Калашников» показали замминистра обороны РФ Юнус-Беку Евкурову принцип работы новых коллиматорных прицелов.

Особенность усовершенствованной модели АК-12 заключается в возможности использовать коллиматорный прицел, обладающий световой меткой на стекле: она удобна в использовании за счет того, что подсвечивает цель наподобие лазерной указки. Таким образом, новинка может сделать из обычного стрелка почти снайпера — попадание по мишени с расстояния в 200–300 метров становится легче.

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров оценил возможности коллиматорных прицелов под АК-12. Специалисты концерна «Калашников» показали, насколько быстро стрелок сможет отреагировать на внезапное появление мишени за счет использования коллиматорного прицела и каким образом коллиматор ускоряет прицеливание.

«В течение полугода происходят вот эти испытания, и я думаю, что к началу летнего периода обучения уже будет четкое понимание, на каких конкретных дальностях можно поражать мишени, и днем, и ночью», — заявил Евкуров.

В заключение российский чиновник отметил, что в ведомстве ведется работа над обеспечением каждого военнослужащего, использующего АК, коллиматорным прицелом.

При этом в эффективности самого АК-12 не приходится сомневаться — ранее российские журналисты опытным путем выяснили, сможет ли отечественный автомат пробить американский бронежилет.