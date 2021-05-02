2 миллиарда в день: сколько заработали миллиардеры в первые сто дней Байдена

Вашингтон, 2 мая. Первые сто дней президентства Джо Байдена принесли самым богатым американцам 195 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По мнению аналитиков, росту капиталов способствовало наращивание производства вакцин от COVID-19, растущий фондовый рынок и принятые правительством стимулирующие меры.

«Мы наблюдали этот парадокс после финансового краха 2008 года с количественным смягчением, которое в основном принесло пользу владельцам активов, значительно повысив их стоимость», — рассказал Майк Сэвидж, профессор социологии в Лондонской Школе Экономики.

Быстрее всех богатели владельцы IT-компаний: в десятку вошли представители Google, Microsoft, Facebook, Oracle и Amazon. В настоящий момент совокупный капитал 100 богатейших американцев составляет 2,9 триллиона долларов, что больше 2,5 триллионов, принадлежащих самым бедным 50% населения США.

Авторы портала ZeroHedge сообщают в своем исследовании, что доля прямых выплат из федерального бюджета в структуре дохода домохозяйств достигла рекордных 34%. Исследователи указывают, что это средние показатели и в действительности для множества американских семей социальные выплаты являются единственным источником дохода.

Социальное неравенство в США растет, несмотря на стремление новой администрации финансировать социальные и инфраструктурные проекты за счет крупных корпораций. Именно это стремление стало основой налоговой реформы, предложенной демократами. Реформа предусматривает увеличение налогов на доходы корпораций с 21% до 28%. Кроме того, в планах Белого дома увеличить ставку налогообложения на доходы физических лиц с 37 до 39,6 процентов для наиболее высокооплачиваемых специалистов и введении такого же налога на прибыль с капитала, превышающую 1 миллион долларов в год.

Новые социалисты

Впрочем, некоторые представители демократической партии, такие как член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес или баллотировавшаяся на пост президента губернатор Массачусетса Элизабет Уоррен высказываются о необходимости еще более агрессивного налогообложения для наиболее состоятельной части американского общества. Уоррен предлагает ввести 2% налог на капитал, превышающий 50 миллионов долларов, и 3% — для состояний, оценивающихся в миллиард долларов и более.

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Все эти меры должны помочь профинансировать масштабные проекты, предложенные администрацией Байдена. В ближайшее время Белый дом планирует приступить к реализации проекта по поддержке американских семей, на которую потратят 1,8 триллиона долларов. Это станет самой масштабной программой социальной поддержки в истории США. Также в планах выделение 4 триллионов долларов на модернизацию инфраструктуры.

Стоит отметить, что текущая ситуация в США требует того, чтобы деньги на социальные проекты были выделены в любом случае — даже если для этого придется включить печатный станок. В противном случае американское общество ждут серьезные потрясения, связанные с падением уровня жизни и приход к власти политиков социалистических взглядов. В то же время стимулирующие меры в экономике исчерпаны, а финансирование дефицита бюджета с помощью печатного станка еще ни разу не приводило к успеху ни одну из стран, пытавшихся это делать.