Японец выкрал из квартиры 34 пары трусов

Токио, 2 мая. Жертвой похитителя трусов стал 37-летний житель города Нагоя в префектуре Айти еще в ноябре 2020 года. Преступника удалось задержать лишь сейчас.

По информации из правоохранительных органов, вором оказался 25-летний Коки Мори. Он живет в том же районе, что и его жертва. В полиции не подтверждают, знал ли злоумышленник, что в том доме, куда он проник, хранится огромная коллекция нижнего белья.

Мужчина скрылся с 34 парами трусов. Соучастницу Мори тоже задержали, ею оказалась 20-летняя девушка. При обыске жилища мужчины полицейские обнаружили около 170 похищенных предметов. Белье пострадавшему вернут, когда оно перестанет быть уликой в деле.

Посетительница столичного фитнес-клуба лишилась клатча Louis Vuitton с 500 тыс. рублей, сообщал ФАН. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.