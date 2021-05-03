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Режиссер Оксана Карас рассказала о выдающемся актерском таланте Евгения Писарева

Общество
Режиссер Оксана Карас рассказала о выдающемся актерском таланте Евгения Писарева
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 3 мая. Актер, режиссер, театральный педагог, заслуженный артист Российской Федерации Евгений Писарев сегодня празднует свой 49-й день рождения. По такому чудесному поводу именинника в беседе с ФАН поздравила режиссер Оксана Карас.

Собеседница поделилась своими воспоминаниями о том, как состоялась ее первая встреча с актером.

«Я познакомилась с Евгением Писаревым девять лет назад, когда снимала свой дебютный полный метр. Мне было нужно разрешение от художественного руководителя Пушкинского театра снимать на этой территории. Я набралась смелости, напросилась на прием, объяснила ситуацию. Совершенно не зная меня, он прочитал сценарий и разрешил. Спустя семь лет, когда был написан сценарий фильма «Доктор Лиза», у меня не было никаких сомнений в том, кто может сыграть роль близкого друга главной героини. Я поняла, что на эту роль нужен именно Евгений Писарев. Он роскошный артист», — рассказала режиссер.

Оксана Карас поведала о случае, прекрасно иллюстрирующем выдающиеся способности артиста.

«У персонажа из «Доктора Лизы» есть живой прототип — замечательный врач Сергей Курков. Женя попросил о встрече, потому что ему было нужно познакомиться с этим человеком, узнать особенности его поведения, снять характерность, как мы это называем. Я пригласила их в кафе, а сама опоздала на полчаса. Когда я пришла, увидела двух совершенно одинаковых людей. Жене хватило полчаса, чтобы полностью присвоить мимику, жесты, смех, повадки», — сообщила собеседница ФАН.

Режиссер Оксана Карас рассказала о выдающемся актерском таланте Евгения Писарева
Global Look Press  / Ekaterina Tsvetkova

В завершение она поделилась своими искренними поздравлениями в адрес именинника.

«Я желаю ему счастливой актерской судьбы. Он занимает такую должность, что его артистизм не видят, не приглашают сниматься. Я считаю, что это очень несправедливо», — подытожила Оксана Карас.

Ранее писатель-сатирик Семен Альтов через ФАН поздравил с днем рождения сценариста Аркадия Инина.

день рождения писарев карас
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