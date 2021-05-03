Независимость как благо: в мире проходит Всемирный день свободы печати

Ежегодно 3 мая отмечается Всемирный день свободы печати. Календарная дата была провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1993 года.

Основанием этому послужило следующее событие. Именно в этот день 1991 года в столице Намибии Виндхуке представители независимой печати африканских стран приняли Виндхукскую декларацию о содействии развитию независимой и плюралистической африканской прессы.

Принятый нормативно-правовой акт, а также утвержденный международный праздник стали заявлением о том, что свобода печати и выражения мнений — это основные права, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека. Защита демократического характера прессы является прямой обязанностью государственных органов и требует внимания широкой общественности. Ведь никто не поспорит с тем, что связь между информационной свободой и общественным благом очевидна и остается актуальной и поныне.

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Свободные СМИ и доступ к информации повышают осведомленность граждан о происходящих в обществе событиях. Это в свою очередь дает людям возможность стать полноправными и активными участниками общественно-политических процессов и влиять на собственную жизнь. Несмотря на благородную цель, в десятках стран медиа все еще подвергаются цензуре, штрафам, закрытию или приостановке деятельности, а корреспонденты и редакторы рискуют стать жертвами преследований, арестов и даже убийств.

Ежегодно во Всемирный день свободы печати проводится международная конференция, на которой журналисты, ученые и общественные деятели обсуждают проблемы свободы прессы и безопасности журналистов. Календарная дата становится и поводом отдать дать профессионалам, которые погибли при исполнении своего долга.

Global Look Press / e56/ZUMAPRESS.com

Также по инициативе ЮНЕСКО в праздник вручается Всемирная премия за вклад в дело свободной печати имени Гильермо Кано, основанная в честь погибшего в 1986 году колумбийского журналиста. Награду присуждают отдельному лицу, организации или учреждению, внесшим значительный вклад в дело защиты свободы печати или содействие ей во всем мире, особенно если такая деятельность связана с риском или репрессиями. В прошлом году независимое жюри выбрало лауреатом премии колумбийскую журналистку Джинет Бедойя Лиму, которая в своей работе фокусируется на вооруженных конфликтах и установлении мира в родной стране, а также уделяет внимание проблеме сексуального насилия в отношении женщин.

Стоит отметить и то, что каждый год Всемирный день свободы печати проходит под определенной темой. В 2021 году ей стал следующий тезис: «Информация как общественное благо». В рамках актуальной тематики профессиональное сообщество рассмотрит такие вопросы, как обеспечение экономической жизнеспособности новостных СМИ и прозрачной деятельности интернет-компаний, а также усиление медийной и информационной грамотности людей.