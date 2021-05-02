Осужденный за педофилию мужчина сбежал из волгоградской больницы

Волгоград, 2 мая. С одной из городских больниц сбежал мужчина, осужденный за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Поиски ведутся уже несколько дней. Осужденный отбывал срок в колонии-поселении, но ему потребовалась госпитализация. Осуществлявший за ним надзор сотрудник 30 апреля обнаружил, что осужденного нет в медучреждении.

В настоящий момент сотрудники регионального УФСИН вместе с полицейскими ведут розыск сбежавшего. По факту побега находившегося на лечении заключенного началась проверка.

Участника группового изнасилования жительницы Ленобласти поймали спустя десять лет, сообщал ФАН. Сотрудникам полиции удалось задержать еще одного участника группового изнасилования женщины в Сосновом Бору спустя десять лет.