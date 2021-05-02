В Севастополе проведут расследование из-за разлива нефтепродуктов в бухте у Херсонеса

Севастополь, 2 мая. В бухте Карантинной недалеко от заповедника «Херсонес Таврический» утром 2 мая произошло ЧП ― поступил сигнал о разливе нефтепродуктов в море в этом районе.

На место уже прибыла группа специалистов Севприроднадзора. Как стало известно ФАН, представители Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора совершили выход в море с отбором проб для расследования.

«Сильный ветер и шторм на море сильно усложняют работу инспекторов и лаборантов, но в таком вопросе важна оперативность», — сообщила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

По словам и. о. начальника крымского отдела государственного надзора на море управления Росприроднадзора Петра Шульги, после того как будут отобраны и проанализированы пробы воды, специалисты определят, действительно ли произошел инцидент с разливом нефтепродуктов. Сумму штрафа, если подтвердится данный факт, установят в зависимости от площади, которой нанесен ущерб. Самое главное — определить виновное лицо, а его вычислят уже в ходе административной проверки.

Ранее ФАН сообщал, что дизтопливо разлилось у берегов Херсонеса, из-за чего мелкая водная живность начала погибать.