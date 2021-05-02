Запасы газа в европейских хранилищах сократились впервые за десять лет

Брюссель, 2 мая. Объем запасов в подземных европейских хранилищах в апреле 2021 года упал впервые за историю наблюдений публичной базы Gas Infrastructure Europe.

По состоянию на 31 марта показатель составлял 30,06%, а на 30 апреля — 29,91%, что является первым для этого месяца снижением запасов с 2011 года.

В прошлом апреле в европейские ПХГ, напротив, был закачан рекордный объем сырья — девять миллиардов кубометров. Рынок Европы с его обширной и вместительной системой хранения газа тогда фактически принимал со всего мира излишки газа на утилизацию из-за всеобщего снижения спроса на фоне коронавирусных ограничений, пишет Interfax.

В текущем году приток сжиженного природного газа (СПГ) в Европу сократился всего на 4,8%. При этом физические поставки российского продукта выросли на 3% за счет прироста прокачки по газопроводам «Ямал-Европа» и «Турецкий поток». Однако в регионе отмечается острая нехватка газа для закачки: из-за холодной погоды и высокого уровня потребления сырья полное восстановление запасов в хранилищах провести не удается.

Спотовая цена природного газа в Европе снова достигла максимальных значений. Стоимость тысячи кубометров достигла 286 долларов, что является максимумом с середины января.