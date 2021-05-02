Гол Конате принес «Химкам» победу над «Уралом» в 28-м туре РПЛ

Химки, 2 мая. Подмосковные «Химки» победили екатеринбургский «Урал» в домашнем матче 28-го тура чемпионата России по футболу.

Команда Игоря Черевченко одержала вторую подряд победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв на своем стадионе «Урал». Автором единственного мяча стал форвард хозяев Мохамед Конате. После удаления защитника «Химок» Александра Трошечкина на 15-й минуте «Урал» играл в большинстве, однако не смог воспользоваться численным преимуществом.

Команда из Московской области набрала 44 очка и продолжает занимать восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал», в активе которого 31 балл, располагается на 12-й строчке.

Ранее «Крылья Советов» досрочно гарантировали участие в следующем сезоне РПЛ. Очередную победу в первенстве ФНЛ самарский клуб одержал в Жигулевске.