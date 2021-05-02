В Одессе почтили память погибших в Доме профсоюзов. События дня

Глава МИД Японии встретится с госсекретарем США в Лондоне Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги проведет в Лондоне переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Оба они прибудут в британскую столицу для участия в очной встрече глав внешнеполитических ведомств стран G7. Это будет уже вторая встреча Тосимицу Мотэги и Энтони Блинкена с момента прихода к власти в США администрации президента Джо Байдена. Переговоры пройдут в Лондоне 3-5 мая. Стороны обсудят способы противостояния новым глобальным угрозам, защиту прав человека и восстановление экономики после пандемии коронавируса.

МВД Киргизии возбудило 11 уголовных дел после конфликта на границе Prt Scr youtube.com / Генеральный штаб КР МВД Киргизии возбудило 11 уголовных дел из-за конфликта, вспыхнувшего на границе с Таджикистаном. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Эркебек Аширходжаев. По его словам, начато досудебное расследование по статьям «Убийство», «Массовые беспорядки», «Незаконное пересечение границы», «Хулиганство» и «Преступление против мира». Обстоятельства и причины стычек в настоящий момент устанавливаются.