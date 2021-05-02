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Житель Ставрополья угрожал молотком незнакомой женщине
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Минстрой РФ предложил способ снижения стоимости жилья
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Политолог Сытин спровоцировал скандал на шоу «Место встречи» из-за русских женщин
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Экономика
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Весь мир
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Рабочий погиб после падения с 16-го этажа на стройке в Екатеринбурге
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Весь мир
2 миллиарда в день: сколько заработали миллиардеры в первые сто дней Байдена
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Армия
В США сообщили о провальных испытаниях новой системы противоракетной обороны
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Общество
Московские городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды
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Весь мир
НАТО увеличивает количество истребителей у границ России
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Украина
Украинский политик описал ситуацию в стране фразой из повести «Собачье сердце»
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Происшествия
Китаец издевался над женой и заставлял жить со свиньями
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Технологии
Роботы-дворники начали свою работу на улицах Хельсинки
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19:53
Общество
Петербуржцев предупредили о скором похолодании
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В Одессе почтили память погибших в Доме профсоюзов. События дня

Общество
В Одессе почтили память погибших в Доме профсоюзов. События дня
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Романова

Глава МИД Японии встретится с госсекретарем США в Лондоне

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги проведет в Лондоне переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Оба они прибудут в британскую столицу для участия в очной встрече глав внешнеполитических ведомств стран G7. Это будет уже вторая встреча Тосимицу Мотэги и Энтони Блинкена с момента прихода к власти в США администрации президента Джо Байдена. Переговоры пройдут в Лондоне 3-5 мая. Стороны обсудят способы противостояния новым глобальным угрозам, защиту прав человека и восстановление экономики после пандемии коронавируса.

МВД Киргизии возбудило 11 уголовных дел после конфликта на границе

В Одессе почтили память погибших в Доме профсоюзов. События дня
Prt Scr youtube.com  / Генеральный штаб КР

МВД Киргизии возбудило 11 уголовных дел из-за конфликта, вспыхнувшего на границе с Таджикистаном. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Эркебек Аширходжаев. По его словам, начато досудебное расследование по статьям «Убийство», «Массовые беспорядки», «Незаконное пересечение границы», «Хулиганство» и «Преступление против мира». Обстоятельства и причины стычек в настоящий момент устанавливаются.

В Одессе почтили память погибших в Доме профсоюзов

В Одессе почтили память погибших в Доме профсоюзов. События дня
Федеральное агентство новостей  / Анастасия Романова

Горожане возлагают живые цветы к Дому профсоюзов, где семь лет назад погибли 48 человек в результате пожара в здании и столкновений в центре города. Напомню, 2 мая 2014 года в Одессе заживо сожгли сторонников «Антимайдана», которые укрылись в здании Дома профсоюзов. Националисты подожгли здание с помощью «коктейлей Молотова». Огонь отрезал пути выхода. Пытаясь спастись от огня, некоторые выпрыгивали из окон. В результате пожара погибли 42 человека, шестеро умерли позже от полученных травм. Наказание за произошедшее в Одессе никто так и не понес. Главные фигуранты дела до сих пор числятся в розыске.
япония сша украина одесса таджикистан дом профсоюзов киргизия энтони блинкен тосимицу мотэги
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Все новости / Общество / В Одессе почтили память погибших в Доме профсоюзов. События дня
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