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Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице

  /   Обновлено: 02 мая 2021 17:08
Политика
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
pixabay.com

Прага, 2 мая. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вызвал главу минюста страны Марию Бенешову для разговора после ее слов о причинах взрывов на складах в деревне Врбетице.

По словам первого вице-премьера Чехии Яна Гамачека, слова Бенешовой «пошли на пользу кому-то другому, нежели Чешской Республике». Он осудил выступление главы минюста и сообщил, что полиция продолжает работу с «российской версией» по этому делу.

«Во взрывах замешаны сотрудники российского ГРУ, конкретно подразделение 29155. Иных версий нет», — сообщил Гамачек.

Первый вице-премьер республики не стал уточнять, уволят ли Бенешову за такой «проступок». Он лишь добавил, что «это дело премьера». К тому же до выборов в парламент страны осталось пять месяцев, поэтому заниматься перестановкой кадров не стоит.

«Теперь уже ничего не изменим. Мы знаем, что сделали россияне, знаем, как они это сделали. Они знают, что это сделали, и знают о том, что мы знаем, что они это сделали. Единственное, чего они не знают, — что мы на них имеем», — заключил Гамачек.

Ранее Бенешова сообщила, что присутствовала на заседании правительства, когда обсуждали расследование инцидента во Врбетице. По ее словам, существует несколько версий произошедшего.

чехия врбетице мария бенешова
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