Россиянам дали советы по грамотному употреблению алкогольных напитков

Москва, 2 мая. Человеку при употреблении алкоголя следует уделить особое внимание обеспечению организма достаточным количеством воды.

Дело в том, что спиртосодержащие напитки быстро выводят ее из организма. Об этом рассказала член Национального общества диетологов, нутрициолог Ольга Деккер.

«Любой алкогольный напиток является мочегонным, соответственно, нужно следить за нормой воды в день, когда вы планируете употреблять алкоголь. На каждую порцию алкоголя — дополнительный стакан воды к вашей норме», — объяснила специалист в эфире телеканала «Звезда».

Кроме того, при выборе алкоголя важно исходить из того, насколько он повышает уровень глюкозы в крови. Например, пиво делает это быстрее чистого сахара. Предпочтение лучше всего отдавать вину. Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более одного бокала в неделю.

Ранее ученые выделили четыре механизма развития толерантности к алкоголю. Толерантность к спиртному показывает, с какой скоростью у человека может развиться алкогольная зависимость.