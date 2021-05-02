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Аналитик Васильев спрогнозировал стабильный курс рубля на будущей неделе

Экономика
Аналитик Васильев спрогнозировал стабильный курс рубля на будущей неделе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 мая. Американская валюта будет торговаться на уровне 74–76 рублей, а европейская — 90–92 рубля, считает главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

На следующей неделе спекулятивная активность на валютном рынке может быть повышена, отметил Васильев в беседе с «Российской газетой». По его словам, объем торгов на майских праздниках понизится, из-за чего рынок окажется более восприимчив к колебаниям.

Главной угрозой специалист считает возможное укрепление доллара, учитывая, что будут опубликованы данные по рынку труда США. Есть вероятность сильного прироста рабочих мест, а значит, доходность по американским гособлигациям может увеличиться.

В пользу рубля играют спад геополитической напряженности, восстановление мировой экономики, а также рост цен на нефть. По мере того как страны продолжат вакцинироваться, а деловая активность восстанавливаться, спрос на сырье будет только расти. Это поможет российской валюте закрепить позиции, добавил Васильев.

Перспективы рубля до конца весны ранее оценил эксперт по валютному рынку Петр Пушкарев.

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