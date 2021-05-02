Боец ВСУ подорвался при оборудовании позиций в Донбассе

Луганск, 2 мая. Боец Вооруженных сил Украины подорвался во время оборудования позиций в районе населенного пункта Мироновского, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Во время осуществления инженерных работ по углублению траншей от удара лопатой произошла детонация неизвестного взрывного устройства. Вследствие этого боец ВСУ получил осколочные ранения и контузию, заявил Осадчий 2 мая.

По его словам, командование батальона ВСУ приняло решение сообщить о подрыве военнослужащего как о результате огневой провокации со стороны ЛНР.

Ранее стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины за сутки трижды обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Огонь открывался по населенным пунктам Золотое-5, Молодежное и Донецкий.