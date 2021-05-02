Симферополь, 2 мая. Блогер Игорь Корсаков не упустил возможность показать людям заполнение Северо-Крымского канала водой из реки Биюк-Карасу в селе Новоивановка.
С 2014 года через Новоивановский гидроузел в Северо-Крымский канал, протекающий вдоль трассы Феодосия — Джанкой, поступает основной объем воды из стока реки Биюк-Карасу. Крымский блогер Корсаков записал видео с воздуха и показал на YouTube-канале этот процесс.
Одна из подписчиц, Татьяна Маркова, рассказала Корсакову о начале сброса воды в канал. Блогер прибыл на место, чтобы показать, по его словам, «грандиозное событие» и «невероятное зрелище».
Когда Корсаков добрался до этого же места в прошлый раз, наполнение русла реки водой только начиналось. Блогер думал, что русловые пруды, находящиеся на пути в сторону реки Салгир, наполняются не с такой скоростью, как происходит на самом деле.
«Обратите внимание, полностью здесь были прогалины земли, ну а сейчас вот их нет. Даже кусты все затопило, которые выросли за время отсутствия воды в русле реки», — восторженно рассказывает он.
Кроме того, автор видеоролика показал расслоение чистой и мутной воды, которая входит в Северо-Крымский канал.
Местные жители между тем стекаются в Новоивановку, чтобы увидеть событие своими глазами и насладиться шумом воды, заполнившей свое законное место. Этот звук слышен издалека.
Корсаков уточнил, что вода мутная, так как размывала берега во время подъема своего уровня. После того, как она немного протечет, «осядет весь ил и вся муть», вода станет более-менее прозрачной. Автор канала считает, что лучше собирать воду в Керченском и Феодосийском водохранилищах.