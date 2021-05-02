Симферополь, 2 мая. Блогер Игорь Корсаков не упустил возможность показать людям заполнение Северо-Крымского канала водой из реки Биюк-Карасу в селе Новоивановка.

С 2014 года через Новоивановский гидроузел в Северо-Крымский канал, протекающий вдоль трассы Феодосия — Джанкой, поступает основной объем воды из стока реки Биюк-Карасу. Крымский блогер Корсаков записал видео с воздуха и показал на YouTube-канале этот процесс.

Prt Scr youtube.com / Igor Korsakov

Одна из подписчиц, Татьяна Маркова, рассказала Корсакову о начале сброса воды в канал. Блогер прибыл на место, чтобы показать, по его словам, «грандиозное событие» и «невероятное зрелище».

Когда Корсаков добрался до этого же места в прошлый раз, наполнение русла реки водой только начиналось. Блогер думал, что русловые пруды, находящиеся на пути в сторону реки Салгир, наполняются не с такой скоростью, как происходит на самом деле.

«Обратите внимание, полностью здесь были прогалины земли, ну а сейчас вот их нет. Даже кусты все затопило, которые выросли за время отсутствия воды в русле реки», — восторженно рассказывает он.

Кроме того, автор видеоролика показал расслоение чистой и мутной воды, которая входит в Северо-Крымский канал.

Prt Scr youtube.com / Igor Korsakov

Местные жители между тем стекаются в Новоивановку, чтобы увидеть событие своими глазами и насладиться шумом воды, заполнившей свое законное место. Этот звук слышен издалека.

Prt Scr youtube.com / Igor Korsakov

Корсаков уточнил, что вода мутная, так как размывала берега во время подъема своего уровня. После того, как она немного протечет, «осядет весь ил и вся муть», вода станет более-менее прозрачной. Автор канала считает, что лучше собирать воду в Керченском и Феодосийском водохранилищах.