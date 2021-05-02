Участники АрМИ-2020 рассказали, как им удалось установить несколько мировых рекордов

Москва, 2 мая. Во время Армейских международных игр АрМИ-2020 российские военные продемонстрировали выдающиеся результаты и установили несколько уникальных рекордов.

Так, водолазы из Севастополя за абсолютно рекордное время залатали пробоину на аварийном корабле в рамках конкурса «Глубина». Для этого им понадобилось 5 минут 45 секунд, при том, что приблизительный норматив составлял 10 минут.

Морпехи Балтфлота под командованием Германа Кондрашкина побили мировой рекорд в конкурсе «Морской десант» по преодолению полосы препятствий. На протяжении всей дистанции, составлявшей около полутора километров, находилось два десятка препятствий высокого уровня сложности.

«Рекорд на данной трассе у нас 9 минут 21 секунда. Это очень хороший показатель. Мы долго работали, стремились к этому и добились наконец своего», — рассказал Кондрашкин.

Рекордсменами стали и летчики вертолетного полка из Новосибирска. Во время конкурса «Авиадартс» все мишени были мастерски поражены огнем авиапушки и неуправляемыми ракетами.

Отмечается, что участники игр из России сформировали большинство среди рекордсменов. Тем временем в Минобороны РФ рассказали, где можно будет посмотреть трансляции АрМИ-2021.