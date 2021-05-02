Кабмин РФ выделил 11 млрд рублей на поддержку железнодорожных перевозчиков

Москва, 2 мая. Решение Правительства РФ связано с падением пассажиропотока на фоне пандемии в прошлом году.

Выделить более 11 млрд руб. на стабилизацию финансового положения железнодорожных пассажирских компаний распорядился премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Ограничения, связанные с распространением COVID-19, негативно сказались на состоянии перевозчиков, привели к дефициту оборотных средств и замедлили обновление вагонного парка», — сообщается на сайте правительства.

На покрытие расходов по аренде подвижного состава пригородные пассажирские компании получат более 5,8 млрд руб. На модернизацию и закупку новых вагонов Федеральной пассажирской компании выделят 5,5 млрд руб. По планам кабмина, дотации позволят сохранить доступные цены на билеты и обеспечить бесперебойное железнодорожное сообщение.

Компания «Российские железные дороги» разрабатывает новый туристический маршрут на Байкал. В него планируется включить поездку на поезде и авиаперелет.