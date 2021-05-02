Курсанты Военной академии МТО ознакомились с композицией «Неизвестные страницы подвига»

Омск, 2 мая. Библиотека филиала Военной академии МТО в Омске продемонстрировала курсантам документально-историческую композицию «Неизвестные страницы подвига», посвященную Дню Победы.

На мероприятии курсантам рассказали про великий подвиг бойцов Брестской крепости. Гарнизон крепости смог продержаться несколько недель в тылу врага, при этом не имея запасов продовольствия и боеприпасов. Особо был отмечен подвиг командира 44-го стрелкового полка майора Гаврилова Петра Михайловича.

Курсантов впечатлила история о том, как были выведены 200 беженцев из еврейского гетто. Об этой истории стало известно совершенно случайно. Директор музея Холокоста в Минске Инна Герасимова нашла рапорт-отчет солдата Киселева после выхода из окружения. Затем был снят документальный фильм «Список Киселева», в котором историю рассказали те, кто пережил эти события.

Ранее ФАН опубликовал Топ-5 лучших военных фильмов ко Дню Победы. Список был составлен из современных военных фильмов российского кинематографа.