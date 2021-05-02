Виталий Милонов поздравил православных россиян с Пасхой

Санкт-Петербург, 2 мая. В день Воскресения Христа ФАН пообщался с Виталием Милоновым — главным популяризатором православного христианства среди российских политиков. Депутат Государственной думы рассказал, как и с кем он отмечает самую светлую из всех красных дат.

Пасха — главный праздник всех христиан, а также главное событие, давшее начало существованию христианства в качестве мировой религии. Согласно Библии, в этот день произошло воскрешение из мертвых сына Божьего Иисуса Христа, добровольно принесшего себя в жертву, искупившего первородный грех и ставшего Спасителем человечества. В Пасху принято разговляться крашеными яйцами и куличами — это символизирует окончание Великого поста. Кроме того, позволяется выпить вина, не злоупотребляя им.

Невские Новости / Владимир Нагорский

«В ночь перед Пасхой я ходил в одну из часовен в своем избирательном округе, которую посещаю уже много-много лет, — рассказал Милонов. — Это церковь святого праведного Иоанна Русского в Ульянке, и ночью там было традиционное пасхальное богослужение. Сегодня я посетил другой храм — тоже в моем округе, но уже в Шушарах. Рядом с ним мы организовали детский праздник, где раздавали подарки родителям ребятишек».

Через ФАН парламентарий лично обратился к россиянам, чтобы поздравить их со Светлой Пасхой.