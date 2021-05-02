Сын Камиллы Паркер-Боулз оценил ее шансы стать королевой Британии

Лондон, 2 мая. Сын жены принца Уэльского Чарльза Камиллы Паркер-Боулз побеседовал с репортерами и ответил на вопрос о возможности его матери стать королевой-консортом.

Том Паркер-Боулз, британский писатель, сын Камиллы Паркер-Боулз от первого брака, заявил, что Букингемский дворец еще не решил, будет ли его мать носить титул королевы-консорта. Он рекомендовал обратиться за ответами к документальным фильмам.

«Честно говоря, я не знаю, будут ли маму называть королевой. Это еще не решено. Уверен, об этом снято много интересных документальных фильмов, но я не знаю, правда ли это», — цитирует собеседника The Times.

Свадьба Камиллы Паркер-Боулз и принца Чарльза состоялась в 2005 году, спустя десять и девять лет соответственно после развода со своими первыми супругами. После бракосочетания Камилла унаследовала все титулы мужа, в том числе принцессы Уэльской. Однако им она не пользуется из-за устоявшейся ассоциации с погибшей принцессой Дианой.

Когда сын британской королевы взойдет на престол, герцогиня Корнуольская Камилла может и не стать королевой, как это было с принцем Филиппом, мужем Елизаветы II. В окружении принца Чарльза полагают, что он захочет сделать свою жену королевой-консортом, когда придет его время.

Том Паркер-Боулз также прокомментировал сериал «Корона». Его маму сыграла актриса Эмиральд Феннел. Хоть картина и снята прекрасно, в основном все показанное в нем — «там полная чушь», заявил Паркер-Боулз. Королевская семья тоже не осталась в восторге от нашумевшего проекта Netflix.