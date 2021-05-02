Названы продукты, которые помогают быстро избавиться от жира на животе

Вашингтон, 2 мая. Употребление определенных продуктов питания способствует потере висцерального жира в области живота.

Согласно научным исследованиям, при сжигании калорий и уменьшении жировой прослойки особенно эффективна низкоуглеводная диета. К таким продуктам относятся яйца, орехи и семена, а также постный белок, которым богаты курица и индейка.

По словам американских специалистов, именно белок поможет надолго утолить чувство голода и ускорить метаболизм, что, в свою очередь, приведет к избавлению от лишних килограммов. Кроме того, уменьшить объемы в талии помогут фасоль, чечевица, обезжиренные молочные продукты и рыба с морепродуктами.

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