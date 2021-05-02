Солдаты и офицеры ЦВО посетили пасхальное богослужение

Екатеринбург, 2 мая. Военнослужащие транспортного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в пасхальном богослужении.

Торжественная пасхальная служба прошла ночью. Участие в ней приняли солдаты и офицеры, свободные от боевого дежурства и нарядов. Отмечается, что после литургии военнослужащие также участвовали в крестном ходе. Возле храма состоялось освящение пасхальных куличей и яиц.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что в канун Пасхи пекари военной базы Южного военного округа в Абхазии испекли более двух тысяч куличей для российских военнослужащих. Выпечку освятил помощник командира базы по работе с верующими солдатами и офицерами протоиерей Андрей Зизо в солдатской столовой.